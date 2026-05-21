ワカモノリサーチ社がこのほど、全国の15歳～19歳の男女295人に対して「あなたは、生まれ変わったらどこの国に生まれたいですか？」という調査を実施。その結果を発表した。 【調査結果】「生まれ変わったらどの国に生まれたい？」ランキング4位以下はヨーロッパ中心 第3位には「アメリカ」（8.1％）がランクインした。投票の理由には「自由の国だから」「豊かなイメージが強いので」といった、「