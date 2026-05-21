不二家から「ハローキティ＆マイメロディチョコ（日焼けシリーズ）」が期間限定で登場！日焼けした「ハローキティ」と「マイメロディ」の、平成レトロ満載なかわいい棒付きチョコレートです☆ 不二家 サンリオ「ハローキティ＆マイメロディチョコ（日焼けシリーズ）」 参考小売価格：オープンプライス発売日：2026年6月2日（火）全国発売中味仕様：準チョコレート表示内容量：20g（2本） サンリオの人気キャ