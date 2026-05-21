セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年5月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキーマウス」でかぱるを紹介します☆ セガプライズ ディズニー「ミッキーマウス」でかぱる 登場時期：2026年5月15日より順次サイズ：全長約50×18×78cm種類：全1種類（ミッキーマウス）投入店舗：全国のゲームセンターなど セガの新ブランド“でかぱる”から、ふわ