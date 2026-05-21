東京都心は7月並みの季節先取りの暑さが続いていましたが、今日21日(木)は朝から気温が右肩下がり。朝より日中の方が低くなり、夜は15℃くらいと上着がないとヒンヤリしそうです。明日22日(金)は朝からほとんど気温が上がらず、4月上旬並みとなるでしょう。明日22日(金)にかけて、日々の気温差が10℃以上となり3か月分グッと下がるため、体調管理にご注意下さい。7月並みの暑さ→今日21日(木)は気温が右肩下がり東京都心は、このと