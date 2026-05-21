中日戦の成績がとんでもないことになっている。目下、リーグ3冠を驀進する阪神の佐藤輝明（27）である。【もっと読む】阪神・佐藤輝明を巡りメジャー金満球団の大争奪戦勃発！試合前の時点で打率.419、5本塁打、12打点をマーク。本塁打と打点は球団別でトップだ。出塁率.537、長打率1.097を合わせたOPSは何と1.633。20日の同戦（甲子園）は3打数1安打。ほぼ無双状態といっていい。「バンテリンドームにホームランウイングが設