セガ フェイブから「おべんとうパズルハローキティ」と「おべんとうパズルマイメロディ」が登場！「ハローキティ」と「マイメロディ」のキュートなキャラ弁づくりがパズルで楽しめます☆ セガ フェイブ「おべんとうパズルハローキティ／おべんとうパズルマイメロディ」 希望小売価格：各1,650円（税込）発売予定日：2026年7月23日（木）同梱内容： お弁当箱、おかずピース5個商品サイズ：幅123×高32×奥9