ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2026年5月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ゆるかわサンリオキャラクターズ」グッズを紹介します！ セガプライズ「ゆるかわサンリオキャラクターズ」グッズ © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145 投入時期：2026年5月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど