金建希（キム・ゴンヒ）氏が、過去に遊興店で働いていたとする、いわゆる「ジュリー疑惑」について、「ジュリーの『ジュ』の字すら使ったことがない」と否定した。金氏は20日、ソウル中央地裁刑事合議34部〔韓聖振（ハン・ソンジン）部長判事〕の審理で開かれた、安海旭（アン・ヘウク）元大韓小学校テコンドー協会長の公職選挙法違反などの容疑に関する公判に証人として出廷し、「ジュリー疑惑はあり得ない話だ」として、このよう