プルマン東京田町に、8種のロゼワインと夏の味覚を楽しむ「サマーハイティー」が登場。レストラン「KASA」の人気前菜や夏限定メニューのエッセンスを取り入れた、特別なセイボリーで、ヨーロッパのバカンス気分を満喫できます☆ プルマン東京田町「KASA」サマーハイティー 料金（1人・すべて税込・サービス料なし）：セイボリー + シャンパン& ROKUカクテルを含む38種のフリーフロー9,000円 ​内容：シ