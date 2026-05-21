日本茶・抹茶がテーマのグローバルカフェブランド「nana’s green tea」に、天然もち鮪を使った“和風ユッケ仕立て”で味わう、夏限定のどんぶりメニューが登場。期間限定で「天然もち鮪のユッケどんぶり 〜生姜だれ添え〜」が販売されます！ nana’s green tea「天然もち鮪のユッケどんぶり 〜生姜だれ添え〜」 販売期間：2026年5月27日(水)〜なくなり次第終了価格：1,580円（税込）テイクアウト：不可※ドリンク