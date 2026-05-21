吉本新喜劇の西川忠志（58）が18日、自身のインスタグラムを更新。父で漫才師の西川きよし（79）、母でタレントの西川ヘレン（79）との家族3ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「お元気そうで何より」息子・忠志が公開した、西川きよし＆母・ヘレンとの家族ショット忠志は「晩ごはん今夜は劇場終わり お蕎麦屋さんで妻と両親とマッシーと待ち合わせ。美味しくいただきました」とつづり、明るい表情をした和やかな