ギタリストの馬谷勇（いさむ、45）が21日までに自身のインスタグラムを更新。妻で歌手の中島美嘉（43）とのレアなツーショットを投稿した。「Thank you Taiwan for the wonderful 2 nightsSuch a touching experience（台湾での素晴らしい2日間をありがとうございました とても感動的な体験でした）」とアジアツアーの台湾公演を終えたことを報告。ステージ上での中島とのツーショットを公開した。2人は23年、中島の40歳