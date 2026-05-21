人気アニメーションシリーズ『トムとジェリー』の誕生85周年を記念した展覧会「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」が、5月28日から6月9日まで東京・京王百貨店 新宿店7階大催場で開催される。2024年から全国巡回を続け、多くのファンを魅了してきた展覧会が、およそ2年ぶりに東京へ帰ってくる。【画像】物販コーナーで販売予定のトムとジェリーグッズ1940年の誕生以来、世代を超えて愛され続ける『