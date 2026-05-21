自民党の麻生太郎副総裁主導のもと、高市早苗首相を支える議員連盟として結成された「国力研究会」が21日に初会合を開く。 月300円の会費を払って入るグループで、発起人にはポスト高市候補の小泉進次郎氏、小林鷹之氏、茂木敏充氏らが名を連ねたことで注目を浴び、「入らないと、『反高市か』とみられてしまう」と多くの自民党議員の入会が続いた。 入会者は300人以上の規模となり、自民党全体の約4分の3にものぼるが、