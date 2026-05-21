Honda（ホンダ）は21日、都内で発表会を開催。小型EV（電気自動車）『Super-ONE（スーパーワン）』をあす22日に発売することを発表した。【写真多数】かつての『シティ』をほうふつとさせる…ホンダが新たに発表した小型EV『Super-One』内外装全部みせSuper-ONEは、グランドコンセプトを「e: Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）」とし、「N-ONE e:」をベースに全幅を拡大した専用シャシーや、車内での体験を豊かなもの