アルピニスト・野口健氏（52）が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。富士山の救助費用自己負担案について自身の考えをつづった。現在、冬季閉山期間中の富士山で無謀な登山による山岳遭難事故が相次ぎ、地元自治体などからは救助費用自己負担案も出ている。野口氏は、富士山の救助費用自己負担案件について「公的ヘリによるレスキュー体制には限界もある。静岡県、山梨県共に県による防災ヘリは1機しか保有していないこと