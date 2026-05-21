不二家は、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と「マイメロディ」の棒付きチョコレートのアソート商品が6月2日から期間限定で発売する。【写真】キティ＆シナモンたちが行進中…ほぼ周回遅れになるぐでたま日焼けしたデザインは、夏を迎えるこの時期にぴったり。ハイビスカスやヒョウ柄など、夏らしい雰囲気と平成レトロの懐かしさを盛り込んだ台紙デザインにも注目だ。人気のサンリオのキャラクター、「ハローキテ