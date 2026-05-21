昭和のどこか懐かしい思い出の数々を表したような「超技巧ジオラマ」がSNSで話題を集めている。【映像】昭和を再現したジオラマ＆“天才的”な撮影方法投稿したのは、鉄道模型モデラーのB作さん（@Btoretsukuru）。自身が住む四国にありそうな風景をテーマに制作したジオラマを撮影し、Xに投稿した。ジオラマには国鉄の「特急しおかぜ」などが走り、どこか懐かしい街並みが広がっている。投稿主は「箱庭のようにコンパクトに作