漫画家の山本さほさんが、2024年からはじまった“発見だらけ”の子育ての日々をつづります。今回は、自分好みなお洒落空間に仕上げていた部屋のある変化についてです。この漫画をすべて読む（全5P）次回は6月4日（木）公開予定です。『きょうも厄日ですTHE FINAL』がいよいよ発売！ツイていると、逆に心底不安になるのはどうして？負の感情が原動力の山本さんに人生最大の幸せがやって来て。厄日もクライマックスなの？