東京・練馬区の路上で、乗用車を不正に改造した偽の覆面パトカーを酒に酔った状態で運転し事故を起こしたなどとして、男2人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子中村蓮容疑者（23）は去年、練馬区の路上で、乗用車を改造した偽の覆面パトカーを飲酒運転し、事故を起こしたなどの疑いが持たれています。車を不正に改造したとして、眞下義士容疑者（22）も逮捕されました。捜査関係者によりますと、眞下容疑者が