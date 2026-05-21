犬はドライブが好き？愛犬の気持ちを確かめる方法 愛犬と出かける際には車を使ってはいるものの、愛犬がドライブを好きなのかどうかがよくわからないという方もいるかもしれません。そこで、愛犬のドライブに対する気持ちを知るためのサインをご紹介します。 自分から車に近づいていく 犬は、自分が嫌だと思っているものは回避しようとします。そのため、飼い主さんが誘導したわけではないのに、自発的に車に近づいて