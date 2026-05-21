ワンコが海でお散歩を楽しんでいる時に、お母さんがシュノーケリングを始めたら…？愛を感じる行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4万回再生を突破。「健気」「素晴らしい」「愛おしい」「感動した」といった声が寄せられています。 【動画：初めて海に来た元保護犬→お母さんが泳ぎ始めると、心配をして…家族愛に溢れた『微笑ましい光景』】 初めて海に来たワンコ YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!