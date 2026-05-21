妙高市は市内の小学校で提供された給食に異物の混入があったと発表しました。市によりますと5月19日の正午過ぎ、市内の小学校に勤務する調理員が給食メニューで提供された“厚揚げ”を食べたところ、厚揚げの中から長さ4センチ程度のステンレスたわしの一部を発見しました。当時、児童や職員は同じメニューをすでに食べ終わっていて児童・職員から異物が混入していたという訴えはなく、21日時点でも健康被害は報告され