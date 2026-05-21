2026年度後期のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』で、主人公・葉野珠の幼少期を村上蘭が演じることが決定。また、櫻井剛に加えて小松與志子が脚本に参加することも発表された。 参考：石橋静河「“自分の人生を生きる”ことが何より大切」朝ドラ『ブラッサム』の出来に自信 本作は、明治、大正、昭和を駆け抜け自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルとした物語。主演を石橋静河が務め、珠の父・葉野清治役を渡部篤郎、珠