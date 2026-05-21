JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、JR東日本びゅうダイナミックレールパックでタイムセールを5月20日午前4時から26日午後11時40分まで開催する。JR東日本びゅうダイナミックレールパックは、列車と宿泊などがセットとなった商品。東北・北海道・北陸への一部列車が対象となる。対象列車は往路または復路のみの利用もでき、各種割引クーポンとの併用も可能。乗車期間は6月5日から14日まで。対象列車・区間は、首都圏発が「はや