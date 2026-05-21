横浜FCの18歳ルーキーが選ばれた。岩崎亮佑が「明治安田J２・J３百年構想リーグ４月度月間ヤングプレイヤー賞」を受賞。期待の俊英はクラブを通じて、「４月は試合に出させていただくことが増えた中で自分の課題が明白に出た月となりました」と振り返り、「この現状に満足することなく、課題に向き合い、さらに成長してチームを勝利に導ける選手になれるよう頑張ります」などと伝えた。常に高みを目ざしている。練習後のファ