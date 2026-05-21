俳優の内田理央さんは5月20日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでの「母の日ディズニー」の様子を公開しました。【写真】内田理央の親子ディズニーショット「お友達かと思ったらお母様…！」内田さんは「母の日ディズニーお揃いのお洋服着て母と2人でランドに行ったよ」と報告し、9枚の写真を投稿。2枚目や4枚目には、母の姿も写っています。同じミッキーマウスのTシャツを着用しており、とても仲良しです。内田さ