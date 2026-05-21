All About ニュース編集部は4月20日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント×身長」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「スタイルの良さが際立っていると思うSTARTO社タレント」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：目黒蓮（Snow Man）／185cm：53票2位にランクインしたのは、目黒蓮さんです。1997年生まれの目黒さんは、Snow Manのメンバーや俳優としても