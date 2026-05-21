投手マラーの豪快弾に中日ファンは沸いたが…(C)産経新聞社中日は5月20日、阪神戦（甲子園）に7-8で敗れた。終盤の3イニングで7点差をひっくり返される悔しい敗戦となったが、先発のマラーが投打で活躍を見せた。【動画】「投手の打球ちゃうぞ」「音やばすぎる」「振りがスラッガーのそれ」とファン衝撃！中日2年目助っ人左腕が放った豪快アーチを見る今季4度目の先発となったマラーは、序盤にリードをもらうと5回まで無失点