東京都台東区にある遊園地「浅草花やしき」では、漫画・アニメ『しゅごキャラ！』とのコラボイベント「花なり花やしき」を2026年5月13日〜6月29日の期間に開催している。【画像】『しゅごキャラ！』×浅草花やしき「花なり花やしき」コラボグッズやフード一覧会場では、コラボイラストを使用したオリジナルグッズ、コラボフードを販売するほか、アトラクションとのコラボや謎解きラリーを実施。園内各所にはコラボにちなんだ装飾も