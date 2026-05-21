中東情勢の影響で、ロングセラーのキャラメルが一時休売です。森永製菓が一時的に販売を休止しているのは、50年以上続く定番商品の「ハイソフトミルク」のほか、「塩キャラメル」の2つの商品です。中東情勢の影響で、一部の原材料の調達が困難になったことが影響しているということです。販売再開の時期は未定ですが、調達状況が改善され次第、再開される見込みです。中東情勢悪化をめぐっては、高知の名物菓子「ミレービスケッ