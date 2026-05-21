俳優の内田理央（34）が20日、自身のインスタグラムを更新し、母の日に母親と東京ディズニーランドを満喫したことを報告。“おそろコーデ”の親子2ショットを公開し、反響が集まっている。【写真】「シルエットが姉妹のよう」母との“おそろコーデ”2ショット披露の内田理央内田は「母の日ディズニー」とつづり、ミッキーマウスのカチューシャ風キャップをかぶった写真や、シンデレラ城前での親子ショットなど複数枚の写真を投