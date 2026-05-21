栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、警察は先ほど指示役とみられる夫婦の自宅に家宅捜索に入りました。警察は午前9時半頃、指示役とみられる竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者の横浜市の自宅に家宅捜索に入りました。この事件は今月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さんが胸を刺さされるなどして殺害されたもので、指示役とみられる竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者、さらに実行役として16歳の少年4人が強盗殺人