◇MLB パドレス-ドジャース(日本時間21日、ペトコ・パーク)この日、1番・投手兼DHの二刀流で先発出場した大谷翔平選手が、第1打席で先頭打者本塁打を放ち、第3打席では四球で出塁すると3点目のホームを踏むなど躍動。投げては5回に1死満塁のピンチを招くも、気迫の投球でしのぎ、無失点を継続しています。ドジャースは敵地に乗り込み先攻。1回表に先頭打者として大谷選手が打席に立ちます。するとプレイボールがかかった直後の初球