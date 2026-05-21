◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年5月20日サンディエゴ）パドレスのジャクソン・メリル外野手（23）が20日（日本時間21日）、本拠でのドジャース戦に「6番・中堅」で先発出場も途中交代した。5回の守備からメリルに代わり、中堅にはジョンソンが入り、メリルはベンチに下がった。初回、ドジャースの先頭打者・大谷翔平が中越え本塁打を放った際、メリルはキャッチを試みようとしフェンスに激しくぶつかった。