郵便物の収集業務の入札をめぐり、日本郵便の元社員らが逮捕された贈収賄事件で、元社員が業者から高級すき焼き店や風俗の接待も受けていたことがわかりました。日本郵便東京支社の元社員・米田伸之（よねだ・のぶゆき）容疑者（37）は、郵便物を収集する業務を東京・板橋区の運送会社に委託させるため便宜を図った見返りに、東京ディズニーリゾートのホテル代など120万円相当の賄賂を受け取った疑いが持たれています。その後の取