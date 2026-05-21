NHK Eテレ「ニャンちゅう」シリーズのキャラクター、ニャンちゅうの声などで知られ、筋萎縮性側索硬化症（ALS）と診断されて闘病している声優の津久井教生（65）が21日までにブログを更新。同シリーズの4代目おねえさんを務めた笹峯愛との再会を報告した。津久井は「素敵な人が元気玉を運んでくれました〜」とのタイトルを付け、「私の顔を見に（笑）笹峯愛さんとフラウの新町編集長が来てくれました」と再会した写真をアップ。「