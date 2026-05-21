米アイオワ州エイムズで長年「サンタエイムズ」として親しまれてきたデビッド・グロイリッヒ被告（７３）が６件の容疑で同州で逮捕され、起訴されたルイジアナ州へ身柄引き渡し予定となっている。米メディア・ＷＡＦＢが２０日、報じた。グロイリッヒ被告の公式サイト「サンタエイムズ」によると、被告は「インターナショナル・ブラザーフッド・オブ・リアル・ビアーデッド・サンタズ（本物のヒゲのサンタ国際同胞団）」アイオ