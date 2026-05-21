「『年齢』っていうだけでお払い箱にされちゃうのかな」――。今年30歳を迎える私立恵比寿中学・真山りかが、ABEMA『チャンスの時間』でアイドルとしての将来への葛藤を吐露した。最年長メンバーとしての悩みや、“裏方”を勧められる機会が増えたことへの本音も打ち明けるなか、大悟(千鳥)は「誰が決めるわけでもない」「そんなものはぶっ壊して」と、優しく背中を押した。『チャンスの時間』場面カット○真山りかが本音を吐露26