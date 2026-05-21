IVEのウォニョンになる方法は、見た目を真似ることだけではなさそうだ。完璧なビジュアル、隙のない立ち居振る舞い、どんな瞬間も“アイドル”として美しく見える姿。ウォニョンはしばしば、K-POP女性アイドルの理想形のように語られてきた。【写真】「ウォニョンになる50の方法」本人直筆の“自叙伝”？ただ、彼女が多くの人を引きつけている理由は、外見だけでは語りきれない。今、ファンの間で強く支持されているのは、彼女の考