TWICEのジョンヨンが、姉に宛てた心からの感謝を綴った。5月20日、韓国の人気バラエティ番組”ユ・クイズ ON THE BLOCK”が放送され、女優コン・スンヨンがゲスト出演。【比較写真】ジョンヨン、副作用で体型変化→全盛期再来その中で、実妹であるTWICEのジョンヨンがインタビュー映像で登場し、「お姉ちゃんにとても頼っていた」と当時の胸の内を明かした。ジョンヨンは「当時はあまりにも辛くて、よく覚えていない。でも、お姉ち