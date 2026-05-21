RMが、軍隊でPX（軍の売店）のレジを故障させてしまった“まさかのエピソード”を明かした。5月20日、BTSのメンバーであるRM、J-HOPE、V、JIMINは、公式ファンコミュニティ「Weverse」を通じてライブ配信を行った。【写真】RM、凛々しい軍服姿！この日、4人は会話を交わす中で、訓練所での宗教活動にまつわるエピソードを披露。JIMINは、訓練所の同期だったJUNG KOOKと一緒に、パンをもらうために宗教活動へ参加していた当時を振り