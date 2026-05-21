2025年9月にiOS版で導入されたFirefoxアプリのAI要約機能「シェイクして要約」が、Android版にも英語で導入開始されました。Firefox’s Shake to Summarize expands to Android and new languages on iOShttps://blog.mozilla.org/en/firefox/shake-to-summarize-expansion/「シェイクして要約」のイメージ動画を以下から確認できます。Shake to Summarize: now on Android and more iOS languages - YouTubeFirefoxで「ズッキーニ