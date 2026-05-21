【Adokenette クリィミーマミ】 予約受付：5月22日16時～ 発送：11月予定 価格：4,950円 BANDAI SPIRITSは、フィギュア「Adokenette クリィミーマミ」の予約を5月22日16時よりプレミアムバンダイで受け付ける。価格は4,950円。商品の発送は11月の予定。 本商品は、「魔法の天使クリィミーマミ」よりクリィミーマミを、「あどけな