倉敷警察署 警察は、パトカーを「ほうき」のようなもので殴り職務を妨害したとして、総社市の建築作業員の少年（16）を公務執行妨害の疑いで、21日逮捕しました。 警察によりますと少年は、2026年4月30日午前1時10分ごろ、倉敷市阿知の国道で、友人が運転するバイクの後部座席に乗り、すれ違ったパトカーの右前部付近を、持っていた「ほうき」のようなもので2回殴り、警察官の職務を妨害した疑いが持たれていま