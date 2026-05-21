【楽天ブックス：BANDAI SPIRITS プラモデル】 5月21日12時 販売再開 「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」 楽天ブックスにて、BANDAI SPIRITSのプラモデルが5月12時より販売再開を予定している。 今回確認できた商品は、ガンプラより「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」「MG 1/100 ゼータガンダム Ver.Ka」「MG 1/100 ターンエーガンダム」「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ」