◆米大リーグパドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に「１番・投手」でスタメン出場して先発登板し、初回に先頭弾となる８号ソロを放つと、５回終了時点で無失点で抑えて４勝目の権利をつかんだ。０・５ゲーム差の２位・パドレスとの３連戦３戦目。勝てば首位堅守、負ければ２位転落という一戦で、１