ロックバンド「Ｘ−ＲＡＹ」などで活躍したドラマーの高橋ロジャー和久さんが死去したことが２１日までに分かった。２０日に告別式が行われ、親族が高橋さんの公式ＳＮＳで公表した。ＸとFacebookでは、高橋さんの妻が「ロジャー高橋を応援してくださった皆様、支えてくださった皆様へ」として「かねてより病気療養中だった夫・ロジャー高橋が旅立ち、本日無事に告別式を執り行いましたことをご報告いたします」と報告。「静か