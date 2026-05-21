「ドラマのTBS」と呼ばれる所以には、1956年から現在まで放送が続く老舗ドラマ枠「日曜劇場」がある。近年も『VIVANT』や『半沢直樹』など国民的ヒット作が生まれているが、その原点には同枠の黎明期にドラマプロデュースを手がけてきた石井ふく子（99）の存在は欠かすことができない。5月22日から開催される「TBS レトロスペクティブ映画祭」では、石井がキャリア初期に手がけた日曜劇場の名作のリバイバルが実現する。「渡る世間