◆陸上関東学生対校選手権第１日（２１日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）女子１部４００メートル予選は激しい雨が降りしきる中で行われ、日体大の青木アリエ（４年）が５６秒３８の５組１着で危なげなく準決勝に進んだ。昨年の静岡国際で日本記録を上回る５１秒７１をマークして優勝し、一躍注目を集めた青木。直近では１７日のセイコー・ゴールデングランプリ（東京・ＭＵＦＧスタジアム）に出場し、５３秒７０で８位